Reus acollirà un gran esdeveniment de tennis taula a finals d’any

Reus acollirà del 21 de desembre de 2024 al 4 de gener de 2025 el Campionat de Joves de Tennis Taula de Catalunya, organitzat per la Federació Catalana de Tennis Taula amb l’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Salut i Esports i Reus Esport i Lleure, amb la col·laboració del CTT Ganxets Reus i de la Secretaria General de l’Esport i l'Activitat Física.

Es tracta d’un gran esdeveniment que englobarà les següents competicions: la 42a edició dels Campionats de Catalunya Juvenils i Infantils de Tennis Taula, la 33a edició dels Campionats de Catalunya Alevins i Sub 21, la 18a edició dels Campionats de Catalunya Benjamins, la 7a edició dels Campionats de Catalunya Pre-Benjamins i la 2a edició dels Campionats de Catalunya Cadets. Totes les competicions es portaran a terme al Pavelló Olímpic Municipal.

Per primer cop, enguany es podran unificar la fase prèvia d’equips i la fase final, de forma que s’espera que les xifres de participació rondin les 2.500 inscripcions de clubs d’arreu de Catalunya. L’esdeveniment comptarà amb 28-32 taules de competició i convertirà aquesta prova en la competició oficial d’àmbit català en què més taules s’han jugat de forma simultània.

El regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, ha posat de manifest que aquest esdeveniment s’ha pogut organitzar a Reus «gràcies a la capacitat de les instal·lacions esportives de la ciutat. Un gran esdeveniment de l’esport federat de base que aproparà a Reus a milers de visitants entre esportistes participants i acompanyants i que ens posiciona un cop més en la capitalitat esportiva que volem per la nostra ciutat».

El campionat començarà el 21 de desembre i acabarà el 4 de gener, amb aturades els dies festius, en què no hi haurà competició. La fase final tindrà lloc en dos blocs d’aproximadament 4 dies, separant les categories Pre-Benjamí, Benjamí, Infantil i Juvenil per un costat i Aleví, Cadet i Sub 21 per un altre. Es disputaran 14 proves individuals, 12 proves de doble i 12 proves d’equips.

