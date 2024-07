Gorostidi: «Va costar una mica arribar a un acord per a renovar, però el Nàstic era la meva primera opció»

Després d’un impecable segon tram de temporada, Ander Gorostidi continuarà amb el Nàstic una temporada més, després d’haver arribat a un acord de renovació amb el club tarragoní fins al 2025.

Aquest matí, el jugador ha comparegut davant dels mitjans de comunicació en una roda de premsa en què ha fet una valoració positiva de les dues primeres setmanes de pretemporada. Gorostidi s’ha marcat uns clars objectius per al nou curs: «pel que fa al vessant defensiu, intentar ser agressiu i robar el màxim de pilotes; i quant a l'ofensiu, arribar a porteria i ajudar amb gols i assistències al màxim, amb la força físic que em caracteritza».

Pel que fa a la renovació, Gorostidi ha explicat que «el Nàstic era la meva primera opció, perquè aquí soc feliç. Vam haver d’arribar a un acord amb el club i va costar una mica, però estic molt content de seguir a Tarragona».

«El grup està més il·lusionat que l’any passat, i això ja és dir molt», ha recalcat. A més ha afegit que «hem mantingut el bloc, que era molt important, i s’hi ha sumat les incorporacions de grans futbolistes, que han encaixat molt bé dins l’equip». Quant a la ferida de Màlaga, el migcampista ho té clar: «és passat, hem d’aprendre dels nostres errors. Vam arribar a la final perquè vam fer coses molt bé, però d’altres, no tant». «Tinc una espineta que em vull treure aquest any. Ara, estem centrats a fer un bon curs», va afegir.

Marc Montalvo, Borja Martínez, Óscar Sanz i el mateix Ander Gorostidi conformaran un mig del camp grana que s’està mantenint al complet. «Hi ha una alta i sana competència en aquesta parcel·la. L’any dels quatre va ser molt bo i, per endavant, amb l’objectiu sempre d’ajudar l’equip. Si hi ha bons jugadors, hi ha competència i puja el nivell de tots».

Et pot interessar: