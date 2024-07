Gorka Santamaría deixa el Nàstic de Tarragona

Gorka Santamaría deixarà de lluir la samarreta del Nàstic de Tarragona durant la temporada 2024-2025. El davanter basc i el club grana han arribat a un mutu acord per rescindir el contracte.

El jugador va arribar el passat mercat estival per postular-se com una de les referències ofensives del Nàstic, acompanyant a Pablo Fernández a la doble punta.

Les coses, però, no han acabat sortint com s’esperaven. Tan sols un gol en els 27 partits que ha disputat al llarg de la temporada. Una diana que podria haver donat l’ascens al club grana en la tràgica final davant el Màlaga. D’entre aquests encontres, en només tres ha començat com a titular.

Ara, caldrà veure on acaba recalant. Els rumors apunten que el davanter podria signar per l’Unionistas de Salamanca. Si fos així, tornaria a trepitjar aviat la gespa del Nou Estadi Costa Daurada.