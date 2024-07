El camp de rugbi de Tarragona acollirà el primer partit de seleccions absolutes el pròxim setembre

El recentment renovat camp de rugbi de l'Anella Mediterrània acollirà, el pròxim 15 de setembre a les 11 hores, el primer partit de la temporada 2024-2025 amb un partit de seleccions absolutes femenines. Serà el primer partit de rugbi d'aquesta categoria que es podrà veure a la ciutat de Tarragona i que enfrontarà les seleccions catalana i basca.

El XV de la Ginesta, vigent campiona d'Espanya, rebrà la selecció d'Euskadi a l'Anella Mediterrània en un partit que donarà el tret de sortida al nou curs de rugbi. La selecció de Mario Sans es va reunir per última vegada el setembre de l'any passat en el partit internacional que van jugar amb Ucraïna en el marc de les celebracions del Centenari de la Federació Catalana de Rugby.

El de l'Anella Mediterrània és un dels pocs camps de rugbi homologats que existeixen a Catalunya. Des que el passat febrer van finalitzar els treballs de renovació, aquesta instal·lació esportiva té l'homologació per part de la Federació Espanyola de Rugbi i pot acollir competicions professionals de primer nivell, d'àmbit nacional i internacional. Els treballs per adequar aquest camp, impulsats per l'Ajuntament de Tarragona, van comptar amb un pressupost de prop de 500.000 euros.

