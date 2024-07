La passió efervescent del vòlei omple l’Arrabassada

Ahir, la platja de l’Arrabassada va encetar l’estiu oficialment amb l’aturada del Vichy Catalan Volei Tour, el campionat oficial de vòlei platja de la Federació Catalana de Voleibol. Aquesta competició ja és un clàssic a la platja tarragonina, com també van ser la parella de Kadri Puri i Erika Kliokmanaite, que van tornar a regnar a la sorra de l’Arrabassada un any més.

La tarda de diumenge no va fer el millor dia de platja. El cel estava ennuvolat i un aire fred omplia l’ambient, però això no va impedir que desenes de tarragonins es concentressin al voltant de la pista de vòlei platja. Banyistes, curiosos i participants de les més de cinc pistes que es van establir el darrer cap de setmana no es van perdre la final d’un esport estival ja assentat a la ciutat.

A la gran final masculina van arribar dues parelles inèdites en l’historial tarragoní. Els francesos Julen Guyonvarch i Julen Lavagne es van enfrontar contra la parella Eric Estalella i Manu Nieto. Fora es van quedar els representants del CV Sant Pere i Sant Pau, que tampoc es van perdre l’esdeveniment, però que no van poder arribar al quadre final. De fet, qui va arribar més lluny va ser els excooperativistes Isaac Valiño i Hector Garcia que van caure a quarts de final.

Guyonvarch-Lavagne i Estalella-Nieto van ser dues parelles amb estils ben diferenciats que van posar sota el focus l’espectacularitat d’aquest esport de sorra. Els francesos van brillar per la potència. La parella buscava els tirs creuats i els remats amb força sumar punts, però es van trobar contra la rapidesa i l’habilitat d’Estalella i Nieto. Tots dos eren uns especialistes a l’hora d’aixecar la pilota. Sempre estaven ben posicionats i no donaven una pilota per perduda, així que llançant-se a la sorra i estirant el braç al límit van provocar més d’un crit d’admiració per part del públic. D’aquesta manera, i amb les imprecisions de la parella francesa, es van emportar el primer set. Aquestes virtuts es van pronunciar en el segon set, per tancar el partit amb un còmode 21-17.

L’expectació va continuar quan es va donar pas a la final femenina. Kadri Puri, d’Estònia, i la seva parella habitual, la lituana Erika Kliokmanaite són les reines de Tarragona. De fet, Puri va guanyar el quart títol consecutiu i Kliokamanaite el segon en els darrers 4 anys.

Amb aquesta estela de campiones van encetar el duel contra Marta Monfort i Elisa Scocco. I van fer valer la seva llegenda començant el partit amb un 2-7 contundent. Quan semblava que la final seria un passeig triomfal, Monfort-Scocco van mostrar l’esperit de lluita per remuntar el partit amb un 9-8. L’heroïnisme va durar ben poc, quan Puri-Kiokmanaite van tornar a posar seny superant la defensa rival posant el 21-15 i 21-19.

Ahir, l’Arrabassada va vibrar amb el vòlei platja. L’estiu es dona per començat.

