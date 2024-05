Un tarragoní es cola a la llista de Luis de la Fuente per a la Eurocopa

Aquest dilluns, la Reial federació Espanyola de Futbol ha anunciat els noms dels 29 jugadors preseleccionats per Luis de la Fuente, per a representar el país en l'Eurocopa de seleccions que es disputarà en menys d'un mes a Alemanya.

Entre tots ells, hi trobem l'ulldeconí Aleix Garcia que, després de completar un curs de somni al Girona, esdevenint un dels jugadors més importants d'un equip que ha quedat tercer a la Lliga espanyola, marcant tres gols i repartint sis assistències, ara podria formar part de l'equip que tractarà aixecar la quarta Eurocopa del país.

Garcia ja va debutar amb el combinat nacional el passat mes de novembre, quan va rebre la primera trucada de la Selecció després d'un inici de temporada extraordinari. Des de llavors no va tornar a rebre la trucada de Luis de la Fuente pel que no estava en totes les prediccions per a la llista definitiva.

Encara no té assegurada una plaça a l'expedició espanyola a Alemanya el futbolista ebrenc. La llista publicada avui és de 29 futbolistes, i l'expedició espanyola només en pot seleccionar 26, de manera que hi haurà tres descartats abans de l'inici del torneig.

