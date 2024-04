Un total de 350 ciclistes de tot el món corren la Marathon Cup BTT de Cambrils

Un total de 350 ciclistes de tot el món van córrer diumenge a Cambrils la segona prova internacional de la Marathon Cup BTT. La cursa va fer gaudir els i les ciclistes, de 16 nacionalitats diferents, d'una jornada espectacular de Bike Marathon vora el mar.

Els campions en la modalitat de llarga distància van ser el català Martí Cateura i la francesa Sophie Giovane, que es converteixen en els nous líders de la Marathon Cup BTT. Però també cal destacar la segona posició en la categoria Èlit XCP que va aconseguir el cambrilenc Arnau Masip Guzman de l’equip Mariné Bicicletes. L’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, i la regidora de Turisme i Esports, Camí Mendoza, van ser els encarregats de tallar la cinta i de lliurar els trofeus.

A les 9.40h es donava la sortida a una nova edició de la Marathon Cup de Cambrils, en format XCM o XCP a dues distàncies de 60 o 46km. Els 60km va ser el repte a superar per a aquells que havien escollit el traçat llarg, que va començar amb un primer tram de fals pla per estirar el grup per després endinsar-se en seccions de senders dins del bosc.

És una prova de menys a més, que amb el pas dels quilòmetres, el desnivell i les pujades amb gran pendent són més pronunciades. Això va crear una primera selecció, on Xavier Pijuan (73 Factory BGTeam), Ever Alejandro (RR Bikers), Martí Cateura (RR Bikers) i Roger Ferrer (Cannondale ISB) van obrir un petit espai respecte als seus perseguidors.

Quedava molt de recorregut i desnivell per superar i aquest va ser el gran jutge de la jornada. La temperatura anava pujant i la cursa s'acostava al moment crucial. Pau Romero (73 Factory BGTeam) i Ismael Ventura (ESMTB) van arribar al grup líder i serien els mateixos que es disputarien la victòria fins a pocs metres de la meta.

Martí Cateura va atacar a pocs metres de l'arribada a meta aconseguint la victòria de la Marathon Cup de Cambrils amb un temps de 2h35:16. Pau Romero i Xavier Pijuan el van acompanyar al podi amb la segona i tercera plaça respectivament.

En categoria femenina, la francesa Sophie Giovane (VCM Urbanbike), va sortir amb un fort ritme deixant enrere tots els seus rivals. Dominant d'inici a fi, arribant en solitari a meta i aconseguint la victòria amb un temps de 3h16:06. La segona plaça va ser per a Arantxa Salvadó (Gobik Factory Team), i Eva Elbaile (Osca la Màgia-Vulco) va tancar el podi.

Després de la prova costanera, el campionat s'encamina cap a Vic. Una seu amb gran tradició de ciclisme de muntanya, que viurà la tercera cursa del campionat, el 25 de maig. Les inscripcions ja estan obertes a www.bikemarathonbtt.com.