El Vendrell serà la seu del torneig de futbol inclusiu Enfutbola't 2024

El proper dimecres 1 de maig, el Vendrell serà la primera seu de la demarcació de Tarragona del torneig Enfutbola’t. Es tracta d’un torneig de futbol inclusiu, no competitiu organitzat per la Fundació de la Federació Catalana de Futbol.

En la seva sisena edició s’esperen gairebé 1.000 participants, que jugaran diferents partits de futbol 7 i futbol sala a les instal·lacions del Camp de Futbol Municipal del Camí de Roda i del Pavelló Municipal de l'avinguda del Camp d'Esports, que el passat divendres 12 d'abril van rebre el vistiplau de l'organització després de visitar-les.

Aquesta jornada lúdica i esportiva té l’objectiu de mostrar a la societat que el futbol és un esport obert a tothom, sense barreres ni prejudicis, i on la pilota roda en tots els terrenys de joc. També vol oferir un dia de futbol i diversió per a tots aquests jugadors i jugadores que estimen i practiquen aquest esport, però no tenen un espai on competir.

L'organització del torneig compta amb el suport de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament del Vendrell i la col·laboració dels clubs de futbol del municipi: Unió Esportiva El Tancat, Club d'Esports Vendrell, Escola Futbol Base El Vendrell i Club Futbol Sala Vendrell Verd i Blau.