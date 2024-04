Més de 240 persones participen a la cursa Trail i a les Kids Run de Roda de Berà

La cursa Trail de Roda de Berà, organitzada per FunSports amb la col·laboració de l’Ajuntament, va tornar ahir a les muntanyes rodenques per novè any consecutiu amb gran èxit de participació, reunint 242 persones de totes les edats.

La cursa curta, de 4,8 quilòmetres, va aplegar la participació de 33 persones; la llarga, de 13,4 quilòmetres, puntuable per a la Lliga Tarragona Trail, va reunir 169 persones, quaranta més que a la passada edició. Pel que fa als infants i joves, dels 3 als 15 anys, les tres curses Kids Run van comptar amb la participació d’una quarantena de persones.

El tret de sortida de la primera cursa, la curta, va ser a les nou del matí. Només 18 minuts i 47 segons més tard arribava el primer corredor, l’Iván González, de l’Atlètic Track Tarragona. La fèmina més ràpida va ser la Fina Casal, del BS Runners, amb un temps de 26’10’’. Germán Artigas i Yaiza Rentero van ser els corredors locals més ràpids.

Pel que fa a la llarga, Jordi Gallego, del club Ironwill Pro, va ser el més ràpid amb un temps de 57’23’’, a una mitjana de 4’17’’ el quilòmetre. Elena Guijo, del Club Esportiu Mountain Trail Vila-seca va ser la dona més ràpida amb un temps d’1h16’02’’. Els locals més ràpids van ser, un any més Marta García, i Daniel Oliva.

El club participant més nombrós va ser el tarragoní Denivell+ by Nectina Autoforum, molts dels membres del qual van pujar al pòdium en les diferents categories, entre ells el rodenc Aitor Casas. Les curses infantils, amb 40 participants de diferents edats, van tornar a esdevenir un èxit. Es van dividir en tres categories, la primera, no competitiva, per a infants de 3 a 6 anys; la segona, categoria infantil, de 6 a 9 anys; i la tercera, categoria júnior, dels 10 als 14 anys.

Tots els participants van rebre una medalla, i d’aquestes dues darreres categories, els i les guanyadores van rebre també un trofeu als tres primers masculins i femenins. Els trofeus van ser lliurats per Gerard Solé, regidor d’Esports; i per Rosana Dorantes, regidora de la Dona i Igualtat, qui també col·labora molt estretament amb FunSports com a voluntària.