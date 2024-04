El Sant Pere i Sant Pau tanca la lliga contra el Barça amb un ull posat a la fase d’ascens

El CV Sant Pere i Sant Pau de Vlado Stevovski tancarà demà la fase regular de la Superlliga-2 per la porta gran amb un enfrontament amb el Barça. El pavelló de Sant Pere i Sant Pau rebrà, a les 17 hores per darrera vegada aquesta temporada a un equip que ja té un ull posat a la fase d’ascens a Superlliga 1. Els cooperativistes ja són matemàticament els líders del grup C i, per tant, aquest darrer partit servirà per començar a escalfar motors de cara a la fase final i, també, per tancar la temporada invictes a casa.

La fase d’ascens serà a Galícia i el San Sadurniño, el líder del grup A, és l’amfitrió. Malgrat que encara queda una jornada de competició, els tarragonins ja saben tots els seus possibles rivals. De fet, no hi ha hagut sorpreses i es mantenen els mateixos sis equips que van participar en la Copa Príncipe al gener. El CV Sant Pere i Sant Pau, el CV Santanderina i el CV Leganés s’han classificat com a caps de grup. També se sumen com a segons classificats l’Ibiza Voley, el CV Utrera i el San Sadurniño, l’amfitrió.

El CV Sant Pere i Sant Pau coneixerà els seus rivals el pròxim dilluns, que és quan es realitzarà el sorteig. El format de la competició es repeteix respecte a la Copa Príncipe i es formaran dos grups de tres equips. Els cooperativistes evitaran un dels dos caps de grup, el CV Leganés o el CV Santanderina, els dos finalistes de la Copa Príncipe. La fase d’ascens es jugarà en un format intensiu i, llavors, del 25 al 28 d’abril se sabrà qui té el premi de l’ascens. Els dos millors classificats de cada grup passaran a les semifinals del torneig. Els campions de cada semifinal seran els qui obtinguin, finalment, l’ascens a Superlliga 1.

Els de Vlado Stevovski esperen la competició amb ganes de revàlida. Per una banda, volen acabar una feina que no van poder assolir en el play-off d’ascens de la darrera temporada i, per l’altra, tenen un compte pendent amb aquests equips pel paper a la Copa Príncipe. Els rojillos van patir les baixes d’Elio Carrodeguas i Carlos Mora i, malgrat poder competir de tu a tu, van ser eliminats a la primera ronda. Els cooperativistes afronten ara la fase d’ascens amb aquestes dues peces completament recuperades. De moment, el pròxim partit serà demà contra el Barça.