La rider reusenca Núria Castán pot convertir-se en campiona del món aquest divendres

Núria Castán, rider reusenca de l’equip internacional de Head Snowboards i de l’equip nacional de Freeride RFEDI-SpainSnow, pot proclamar-se campiona mundial de Freeride del Freeride World Tour el divendres, sent la primera esportista espanyola en conseguir el títol.

Després de l'últim podi aconseguit a Fieberbrunn, Àustria, a la primera de les dues parades de les finals del FWT, la snowboarder catalana va poder mantenir la seva posició com a primera del rànquing general. Els resultats de les seves principals rivals a Fieberbrunn, la francesa Anna Martinez i la canadenca Erin Sauve, va provocar que la classificació quedés apretadíssima fins al punt que entre les tres primeres posicions hi hagi una separació de tan sols 1200 punts per la qual cosa la competidora que quedi al davant s'emportarà el títol.

«Sembla que les condicions són bones, finalment hi haurà més neu de l’esperada. Les noies farem la mateixa cara que vam fer en la primera prova que vaig aconseguir guanyar al gener. Estic contenta i amb moltes ganes, sembla ser que sortiré l’última de la meva categoria, la quarta, sent el 4 el meu número favorit. Vull donar-ho tot, estic molt animada independentment del resultat que acabi sortint. Tal com va acabar la temporada passada, aquesta temporada és un regal i estic molt contenta per les victòries aconseguides i per mi», manifesta Castán.

L'esdeveniment tindrà lloc al Yeti Xtreme Verbier el divendres 22 de març al mateix escenari on la Núria va patir l'allau l'any passat en què va quedar enterrada durant deu minuts sota la neu i on ja va guanyar aquest mateix any a la prova inaugural del FWT 2024. Les competicions del FWT es podran seguir en directe a través del seu canal de Youtube i pàgina web: freerideworldtour.com.