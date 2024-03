El CV Sant Pere i Sant Pau s’emporta un botí contra el Tren de Sóller (0-3)

El CV Sant Pere i Sant Pau va refermar les bones sensacions amb una victòria contundent a la pista del CV Tren de Sóller mallorquí. Els tarragonins van tornar a demostrar que han recuperat el seu nivell i la mala ratxa de la Copa Príncipe ja és aigua passada i es mantenen líders a un mes per al final de la lliga. Els rojillos van començar amb mà de ferro el partit. Entre Julián García-Torres i Rolando Hernández, els màxims anotadors del partit, van aconseguir un parcial de set punts que va enfonsar el conjunt local.

Amb tot, el Sóller va revifar per igualar el partit amb un 15-15, però Stevovski va solucionar la situació amb un temps mort per reactivar l’equip i acabar 22-25. Els tarragonins van rematar la feina en els dos següents sets amb uns 13-25 i 14-25 solvents en atac i defensa. El tècnic cooperativista es va mostrar «satisfet» perquè «tot i que ens vam relaxar en el primer set, el vam saber acabar bé» i va felicitar els seus jugadors «perquè vam tancar el partit de la millor manera possible i amb una bona imatge».