Doble ració de voleibol aquest dissabte amb els duels claus del CV SPiSP masculí i femení

El pavelló de Sant Pere i Sant Pau viurà demà una jornada de doble ració de voleibol. Els conjunts masculí i femení cooperativistes es troben en plena lluita per assolir l’ascens a final de la temporada. Per una banda, les noies entrenades per Eduardo Sánchez ja es troben a la fase de promoció de la Primera Divisió Sènior Femenina i tenen entre cella i cella pujar a Primera Nacional. Les d’Eduardo Sánchez s’enfronten a les 16 hores contra el CV Sant Boi en la segona jornada de la segona fase.

D’altra banda, el conjunt entrenat per Vlado Stevovski torna a casa per recuperar el somriure contra el CV Mediterráneo Castellón. Els cooperativistes estan trobant dificultats des de la lesió d’Elio Carrodeguas. El darrer cap de setmana van sortir derrotats de la pista de l’Illa Grau en el que va ser el segon partit perdut de forma consecutiva fora de casa.

A més, també van comptar amb la baixa de Carlos Mora. Amb tot, s’espera que el col·locador pugui tornar a la pista demà. Els d’Stevovski es juguen contra el quart classificat una victòria per recuperar la confiança en el grup que es va mostrar invicte a la primera volta i també defensen la primera plaça.