Els principals clubs del territori s’uneixen contra el càncer

El Gimnàstic de Tarragona, el Club Bàsquet Tarragona, el Club Volei Sant Pere i Sant Pau, el Club Bàsquet Valls, el Club Bàsquet Salou, el Club Esportiu Hoquei Olímpic Reus, el Reus FC Reddis i el CF La Pobla de Mafumet s’uneixen a la campanya Tothom contra el Càncer de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona per aconseguir el 70% de supervivència al 2030. En aquesta acció per visibilitzar l’esperança i l’acompanyament a les persones que pateixen la malaltia, els vuit equips tarragonins lluiran un braçalet durant els seus respectius partits oficials. El primer en lluir-lo serà el CV Sant Pere i Sant Pau aquest dissabte. Diumenge entraran en escena el Nàstic, la Pobla i el CB Salou. El president de l’Associació contra el Càncer a Tarragona, Fede Adán, va manifestar el seu agraïment als clubs perquè «aquesta acció conjunta és una oportunitat per a fer més visible i conscienciar a la ciutadania que tothom està unit contra el càncer». A més, va afegir que «podem canviar el símbol del dol pel símbol de l’esperança i aconseguir el 70% de supervivència, que és l’objectiu que perseguim des de l’Associació per al 2023». Finalment, el CBT i l’Hoquei Olímpic Reus s’uniran a l’acció el dissabte 3 de febrer i el Reus FC Reddis lluirà el braçalet el diumenge 4 de febrer. El CB Valls tancarà l’acció el 10 de febrer.