El primer bany de l’any i la travessa de Sant Silvestre inicien el 2024 a Roda de Berà

La Platja Punta d’en Guineu va acollir dilluns el primer bany de l’any. Tot i les inclemències meteorològiques, núvols i vent, més d’una setantena de persones es van capbussar al mar per celebrar l’inici del 2024 i una vintena van participar en la travessa Sant Silvestre Sprint, que es va celebrar per tercer any consecutiu. Joan Roca, del CN Reus, va tornar a quedar en primer lloc a la categoria masculina, com en l’edició anterior. Pel que fa a la femenina, la primera a arribar va ser Judith Cabrera.

José Javier Montón, del CN Tàrraco, i Cristina Garrobo van quedar segons, mentre que Sisquet Soyuela, del CN Tàrraco, i M. Teresa Ruiz, de Runners Vendrell, van ser els tercers classificats en les seves respectives categories. Als participants de la travessa se’ls va obsequiar amb una tovallola, i als del primer bany, amb una bossa sorpresa. A més, per reconfortar tots els valents participants, l’organització va oferir un brou calent en finalitzar la cursa.

La recaptació de la inscripció solidària de la cursa, de quatre euros, i del primer bany, de dos euros, es destinarà al Punt de Distribució d’Aliments de Roda de Berà.