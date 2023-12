Tarragona serà l'escenari del campionat de pes lleuger de l'AFL aquest dissabte

El pròxim dissabte 16 de desembre el Palau d’Esports serà l'escenari de l'últim esdeveniment de l'any de l’Ansgar Figthing League (AFL) en la categoria de pes lleuger, que enfrontarà l’espanyol David Mora i el brasiler Maxsuel Silva a partir de les 21 h. En aquest últim esdeveniment, l’AFL, l’empresa d'arts marcials mixtes (MMA) més gran d’Espanya, ha escollit la ciutat de Tarragona on desembarcà aquest cap de setmana amb combats de gran envergadura i un gran títol en disputa. Els combats amateurs començaran a les 18 h i els professionals tindran lloc a partir de les 21 h.

"Tarragona i la seva Anella Mediterrània torna a ser escenari d'un esdeveniment esportiu de primer nivell. A més a més del gran duel, la jornada compta una àmplia cartellera en diverses categories", ha manifestat el conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, qui ha subratllat que es tracta d'un campionat que té un gran ressò mediàtic al conjunt de l'Estat espanyol i que es retransmetrà en directe, a partir de les 21 h, per la plataforma televisiva DAZN.

"Aquesta gran final arriba després del gran èxit dels combats que vam dur a terme el passat mes de setembre a Cambrils, una competició que va exhaurir ràpidament les entrades. Per aquest últim esdeveniment de l'any hem apostat per un recinte més amb una capacitat més gran com és el Palau d'Esports i estem segurs que tornarà a ser un gran èxit", ha apuntat Fran Montiel, CEO de l'AFL.

Les entrades per gaudir en directe d'aquest esdeveniment ja estan disponibles a la pàgina web de l'empresa organitzadora i també es podran adquirir a la taquilla del Palau d’Esports el mateix 16 de desembre, dia dels combats.