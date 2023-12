L’Hospitalet de l’Infant acollirà la final de la Lliga Nacional de Força el divendres 22 de desembre

El divendres 22 de desembre, a les 17 h, al pavelló municipal de l'Hospitalet de l'Infant se celebrarà el Quart Torneig-Final de la Lliga Nacional de Força 2023. En aquesta competició hi prendran part els vuit atletes classificats més forts d'Espanya. Entre aquests, cal destacar la participació del campió de 2022 Juan Ferrer, del tercer classificat de 2022 Adrián Vela, del quart classificat de 2022 Víctor Casado, del campió del Torneig Preliminar 2023 Daniel Aroca i de l’actual líder de la classificació, Gianluca Ardenghi, que té només 21 anys i és veí del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (del poble de Masriudoms). Ardenghi només va cinc punts per davant de Juan Ferrer, per la qual cosa es preveu una final molt emocionant.

Les proves que s’hi disputaran seran molt espectaculars i consistiran, per exemple, a mantenir elevat el major temps possible un vehicle amb ajuda de la plataforma, agafada amb totes dues mans; a elevar uns barrots de 200 kg de pes el major nombre de vegades i deixar-los caure per a tornar a començar des de baix en un temps màxim de 90 segons; a voltejar un pneumàtic de 400 kg el major nombre de vegades, en el mateix temps màxim; i a fer diverses elevacions d’objectes per sobre del cap.

Un participant de la Lliga Nacional de Força arrossegant un camió.Cedida

Un espectacle esportiu que es podrà veure de manera gratuïta al pavelló esportiu de l’Hospitalet, situat al carrer Tivissa 6.