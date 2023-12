La 72a edició de la regata Ciutat de Palma, de l'RCNP, començava dijous passat 7 de desembre a la Badia de Palma. És la regata més antiga del Reial Club Nàutic de Palma i la prova degana de l'esport balear. 327 regatistes dividits en tres grups que han gaudit al llarg de les quatre jornades i nou proves per al grup or i vuit per a plata i bronze.

En l'última jornada, celebrada ahir diumenge 10 de desembre, Joan Domingo es va posar al capdavant gairebé des de la senyal de sortida amb la intenció d'assegurar el triomf final. Va liderar la flota a tots els passos de boia aconseguint el primer lloc de forma clara, sent molt regular en tota la competició i sumant 21 punts en total. Finalment, el regatista del Club Nàutic Cambrils aixecava la preada caravel·la de plata, seguit per Nikko Palou, del RCN Palma, i del seu company d'equip, Iker Múgica, que també va fer una fenomenal regata.

D'altra banda, Manuel Alegret, regatista del Club Nàutic Cambrils, s'ha proclamat guanyador del grup bronze després de remuntar posicions.

Del Club Nàutic Cambrils també hi han participat Yago Alegret, Darío Alvaredo, Santi Bes, Cristina Guillén, Àlex Martí, Marcel Martí, Oriol Pujol, acompanyats dels seus entrenadors Leandre Garcia i Oriol Oliva. El gran treball, sota la direcció d'Aleix Monmany, responsable de la secció esportiva del CNCB, fa que aquest any els resultats hagin estat extraordinaris.