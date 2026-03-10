Diari Més

L'Estat licita la construcció de 22 habitatges de lloguer assequible a Batea

Els habitatges seran en un edifici de tres plantes del carrer Joan Miró, que tindrà un cost de 2,7 milions d'euros

Els habitatges seran en un edifici de tres plantes del carrer Joan Miró.

Els habitatges seran en un edifici de tres plantes del carrer Joan Miró.

ACN

Casa 47, l'entitat estatal d'habitatge del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, ha aprovat la licitació de les obres de construcció d'una promoció de 22 pisos destinats a lloguer assequible a Batea (Terra Alta). Segons avança l'ACN, els habitatges seran en un edifici de nova construcció al carrer Joan Miró, 27, i costarà 2,7 milions d'euros, més impostos. 

L'immoble tindrà tres plantes en una parcel·la de 970 m2, i a banda dels pisos també hi haurà garatges i trasters. Casa 47 valorarà la qualitat arquitectònica i adequació de la parcel·la i l'entorn, així com «l'adequada integració de la perspectiva de gènere i l'accessibilitat».

A les façanes es tindrà en compte l'elecció dels materials i es valorarà «la integració estètica de l'edifici en l'entorn, així com els seus aspectes bioclimàtics i funcionals». Els espais comuns de l'edifici s'articularan en torn a un nucli central que distribuirà l'accés als pisos mitjançant passarel·les exteriors, una solució arquitectònica que optimitza l'espai i potencia tant la il·luminació com el caràcter obert de les zones de convivència.

Així mateix, es tindran en compte «els sistemes constructius, en particular el moviment de terres, cimentació i estructures», entre altres.

