HABITATGE
L'Estat licita la construcció de 22 habitatges de lloguer assequible a Batea
Els habitatges seran en un edifici de tres plantes del carrer Joan Miró, que tindrà un cost de 2,7 milions d'euros
Casa 47, l'entitat estatal d'habitatge del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, ha aprovat la licitació de les obres de construcció d'una promoció de 22 pisos destinats a lloguer assequible a Batea (Terra Alta). Segons avança l'ACN, els habitatges seran en un edifici de nova construcció al carrer Joan Miró, 27, i costarà 2,7 milions d'euros, més impostos.
L'immoble tindrà tres plantes en una parcel·la de 970 m2, i a banda dels pisos també hi haurà garatges i trasters. Casa 47 valorarà la qualitat arquitectònica i adequació de la parcel·la i l'entorn, així com «l'adequada integració de la perspectiva de gènere i l'accessibilitat».
A les façanes es tindrà en compte l'elecció dels materials i es valorarà «la integració estètica de l'edifici en l'entorn, així com els seus aspectes bioclimàtics i funcionals». Els espais comuns de l'edifici s'articularan en torn a un nucli central que distribuirà l'accés als pisos mitjançant passarel·les exteriors, una solució arquitectònica que optimitza l'espai i potencia tant la il·luminació com el caràcter obert de les zones de convivència.
Així mateix, es tindran en compte «els sistemes constructius, en particular el moviment de terres, cimentació i estructures», entre altres.