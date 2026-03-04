Educació
Redueixen a dues línies de 1r d'ESO l'Institut Terra Alta i eleven les ràtios fins al límit legal
Les Famílies d'Alumnes i els sindicats exigeixen "una rectificació" o activaran mobilitzacions
Educació ha comunicat a l'Institut Terra Alta tindrà una línia menys de 1r d'ESO el curs vinent. Això suposarà que les classes s'ompliran fins al límit legal de la ràtio, "de manera escandalosa" i perdran professors. D'una banda, el padró de 6è de primària és de 63 alumnes. Sense comptar nouvinguts, matrícula viva o alumnes repetidors, els curs començaria amb classes que superaran els 30 alumnes per grup.
De l'altra banda, la retallada suposa que l'Institut Terra Alta perdrà 2,5 professors dels 56 actuals del claustre. L'Associació de Famílies d'Alumnes de l'IES Terra Alta i els sindicats USTEC-stes, ASPEPC, CCOO i CGT denuncien que "la qualitat educativa" es veurà perjudicada i exigeixen una rectificació o organitzaran mobilitzacions.