SOCIETAT
La falta de finançament deixa en l'aire la consolidació del Poble Vell de Corbera d'Ebre aprovada fa cinc anys
El projecte, de 3,1 MEUR, es va dividir en nou fases i només se n'ha executat una
La consolidació i rehabilitació del Poble Vell de Corbera d'Ebre (Terra Alta) continua en l'aire cinc anys després que s'aprovés. La falta de finançament i la impossibilitat de l'Ajuntament d'executar el projecte tot sol, impossibilita tirar endavant una actuació fonamental per conservar aquest vestigi de la Batalla de l'Ebre i la Guerra Civil, que es va erosionant i esborrant, de forma preocupant, en cada embat meteorològic.
El projecte es va pressupostar en 3,1 MEUR i es va dividir en nou fases. Només se n'ha executat una, que es va acabar fa un any. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha compromès a buscar els recursos per «ajudar al consistori» a mantenir «el llibre d'història viva i viscuda» que és el Poble Vell.