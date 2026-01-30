Municipal
El Consell Comarcal de la Terra Alta estudia com recuperar la gestió de residus voluminosos als municipis
Junts per la Terra Alta considera que el model de recollida és "poc eficient" i celebra que s'analitzin "alternatives"
El Consell Comarcal de la Terra Alta "treballa per recuperar" la gestió de residus voluminosos als municipis, un servei que es complementa actualment amb "deixalleries mòbils". La proposta ha generat una picabaralla política amb Junts per la Terra Alta, que ha qualificat el model de recollida de "poc eficient".
Des de l'ens comarcal lamenten que a partir d'una "qüestió que és de consens" a la comarca, s'hagi "generat una percepció esbiaixada i de confusió" sobre el servei que presta el Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat.
Junts denuncia que "la darrera contractació del servei ha suposat un increment significatiu dels costos i ha evidenciat importants problemes de gestió".Junts per la Terra Alta celebra "l'inici de l'anàlisi tècnica i econòmica per comparar models i decidir el futur de la gestió dels residus a la comarca", que asseguren que han demanat "reiteradament i insistentment" al govern comarcal, durant tot el mandat.
L'equip de govern del Consell Comarcal de la Terra Alta, format per ERC, PSC i Movem Terres de l'Ebre, neguen que les millores responguin "a pressions de cap grup polític" i lamenten que les afirmacions de Junts "no contribueix a un debat serè ni constructiu".
Tot i que Junts diu "no defensar cap decisió prèvia ni una sortida automàtica del Consorci", des del Consell "es reitera la voluntat de continuar treballant amb lleialtat institucional, diàleg i criteris tècnics". El govern comarcal demana "un debat basat en dades, respecte i responsabilitat" i "evitar discursos que no reflecteixen el treball real que s'està fent de manera conjunta".