SOCIETAT
Tancat al trànsit el tram de la Via Verda entre Bot i Prat de Comte
El punt tallat és a l’altura del túnel número 13
El Consell Comarcal de la Terra Alta ha confirmat que des d’aquest dijous 22 el tram de la Via Verda entre Bot i Prat de Comte es troba tallada al trànsit.
Concretament, el punt tallat és a l’altura del túnel número 13 i el motiu és per perill d’esllavissades a causa de les últimes pluges del temporal Harry, que ha provocat diverses incidències a tota Catalunya.
Per això, des de l'ens demanen que tothom respecti aquest tancament pel perill que suposa.