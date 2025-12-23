Policial
Detingut un home per un delicte contra la salut pública en un local musical de Pinell de Brai
Els Mossos identifiquen 30 persones en el dispositiu i interposen quatre denúncies per tinença i consum d'estupefaents
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per un delicte contra la salut pública en un bar musical de Pinell de Brai (Terra Alta). L'arrestat, de 20 anys, duia quatre embolcalls de cocaïna i 220 euros en bitllets fraccionats quan el van detenir divendres passat en el marc d'un dispositiu planificat de registre i inspecció, emparat per la Llei orgànica 4/2015.
En l'actuació, els agents van identificar 30 persones i van aixecar quatre denúncies per tinença i consum d'estupefaents, entre els quals hi havia el responsable del local. L'establiment també va ser denunciat per diverses infraccions administratives pel que fa a documentació i seguretat. El febrer passat, els mossos van detectar infraccions del mateix tipus en una altra inspecció.