Enocultura
La festa del Vi de Gandesa entoma el repte de la professionalització i la difusió de la cultura vitivinícola
L'organització preveu servir 20.000 degustacions al llarg del cap de setmana d'aquesta 38a edició
La festa del Vi de Gandesa compleix aquest cap de setmana 38 edicions amb el repte de la professionalització i la difusió de la cultura vitivinícola de la comarca a Catalunya i més enllà. Aprofitant el clima benigne i la jornada festiva d'aquest dissabte, els organitzadors confien atreure fins a 5.000 visitants i servir unes 20.000 degustacions de vi de la DO Terra Alta d'un total de 21 cooperatives i cellers participants.
A diferència d'edicions anteriors, les casetes de la fira s'han ubicat a l'aire lliure, a banda i a banda de la rambla de la Democràcia de Gandesa, el centre neuràlgic de l'esdeveniment. El sector respira enguany alleujat després d'una campanya que ha permès recuperar les vinyes i millorar la qualitat del raïm.
El bon temps i la gran qualitat de la collita d'enguany han animat els productors a sortir el carrer i cantar les excel·lències dels seus vins. «Per sort, una de les novetats d'enguany és que no ha calgut posar la carpa que cobria la mostra: això dona més llum, més amplitud, hi ha més caliu, hi ha més qualitat», ha certificat el secretari del Consell Regulador de la DO Terra Alta, Jordi Rius.
Durant aquest cap de setmana s'esperen entre 4.000 i 5.000 visitants a la capital de la Terra Alta que podran gaudir del producte del territori però també oferir, al costat de les activitats professionals -la celebració de la Nit de les Garnatxes, reunint més de 300 persones en un sopar aquest divendres, tastos o presentacions-, una agenda d'actes lúdics diversa -des de concerts a propostes gastronòmiques, amb un dinar popular a base de la tradicional clotxa, aquest diumenge-
La trobada manté el nivell de participació de les edicions més recents, si bé Rius reconeix que el nombre de cellers participants va arribar a la trentena fa quatre o cinc anys. «Això també ve donat a que també es fan diferents actes del món del vi, hi ha fires de tot arreu, també la DO organitzem la primavera de la DO de Terra Alta i això fa que segurament la quantitat de cellers hagi baixat una mica els últims anys, però estem treballant per tal de promocionar la festa del vi i que la majoria de cellers que són embotelladors puguin vindre a la festa del vi de Gandesa, que és una festa reconeguda i que fa molts anys que funciona», ha reconegut.
Porta més lluny la promoció
Organitzada per l'Ajuntament de Gandesa, la societat Unió Gandesana, la Cooperativa, la DO Terra Alta i una comissió específica, la festa aborda amb el seu creixement el repte de la professionalització per arribar encara més lluny. Tot i els esforços esmerçats dels últims anys, la Terra Alta continua la seva particular lluita per difondre a la resta de Catalunya i arreu del món les virtuts no només dels seus vins, que exemplifiquen l'èxit de la garnatxa blanca, la varietat autòctona per excel·lència.
«És una tasca feixuga, en el sentit que fa molt temps que estem treballant. Actualment, a Catalunya només quatre de cada deu ampolles de vi que es consumeixen al mercat català són de vins catalans. Tenim un problema greu perquè no passa a cap altra regió vitivinícola del món amb reconeixements», lamenta Rius, conscient que encara queda molta feina per fen aquest àmbit.
Considera que cal seguir apostant per l'exportació dels vis de la DO i, al mateix temps, «aprofitar la gran massa de turistes que tenim aquí a Barcelona, a Catalunya, perquè puguin tastar i puguin ser els ambaixadors dels vins de la nostra dominació d'origen».
També, des de la Cooperativa de Gandesa, el seu president, Pere Bové, creu que cal anar encara més enllà. «Per exemple, el Priorat s'ha fet un gran treball, nosaltres l'hem de fer una mica més, encara que no tinguéssim els antecedents que tenen ells, però hem d'aconseguir-ho situar altra vegada a la Terra Alta», apunta el president de la Cooperativa gandesana, Pere Bové, recordant la popularitat dels cellers barcelonins que anys enrere publicitaven a les seves pissarres els vins de Falset i Gandesa conjuntament.
Verema de gran qualitat
Per a Bové, la festa del Vi ha de contribuir també a propulsar el nom de la comarca, la seva cultura i els seus paisatges, més enllà de la mateixa producció vitivinícola i de l'estereotip d'un paisatge agrari ple d'aerogeneradors allunyat de les grans capitals. «Crec que la festa no és només vi: ven vi, territori, gent, comarcal i això és importantíssim», apunta.
Amb tot, lamenta que, encara, «la gent no s'acaba de creure que un país que està allà més o menys perdut, prop de la Franja, limitant amb l'Aragó i tot això, puguem fer aquests vins excepcionals». «Per tant, hem de tirar per aquesta línia i que la gent mos conegui», ha insistit.
Enguany, a més, els productors de raïm i vi de la Terra Alta celebren la recuperació de les vinyes després de diverses campanyes consecutives amb els ceps severament castigats per la sequera. La DO ha arribat als 33 milions de quilos de raïm, lluny encara dels 38 habituals, però amb una gran qualitat. «No hi ha hagut ni cendrosa, ni mildiu, ni cuc del raïm», ha destacat, tot subratllant la coincidència d'unes climàtiques «òptimes».
«Eren les previsions que teníem a l'inici, de tenir un 15% menys de producció de la mitjana dels últims anys, però sí que és veritat que el que hem recuperat són les vinyes», ha valorat Rius, tot avançant que si les pluges acompanyen de nou, l'any que ve es podria recuperar la quantitat mitjana esmentada.
Per la seva banda, Bové ha certificat també la gran qualitat obtinguda aquesta temporada pels productors de la Cooperativa de Gandesa, que ha arribat als 2 milions de quilos de raïm, una xifra similar a l'any passat. D'aquests, 1.200.000 corresponen a varietats blanques i, la resta, negre.