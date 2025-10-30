Successos
Denuncien un home per enterrar les restes esmicolades d'una teulada de fibrociment a la Fatarella
Un veí va alertar el 112 de la infracció
Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home per abocament il·legal de residus tòxics a la Fatarella (Terra Alta). Una trucada al 112 del 22 d'octubre va alertar que en una finca agrícola on s'estava enderrocant una nau, s'estaven fent moviments de terra per enterrar la runa de l'estructura de la construcció i també la teulada de fibrociment, altament tòxica.
Els agents van poder constatar que entre la runa hi havia nombroses restes d'aquest material, que s'havia esmicolat per dificultar-ne la detecció. Els agents van identificar i denunciar el propietari de l'empresa, traslladaran la denúncia a l'Agència de Residus de Catalunya i continuaran fent el seguiment del tractament dels residus.