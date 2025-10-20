Policial
Detingut el primer tinent d'alcalde de Gandesa per una estafa de més de 30.000 euros a un amic
El regidor del PP, Miquel Tomàs, assegura que tots dos participaven en una operació de compra de criptomonedes i van ser enganyats
Els Mossos d'Esquadra van detenir el dia 16 d'octubre el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Gandesa, Miquel Tomàs, per la seva suposada participació en l'estafa de més de 30.000 euros denunciada per un amic seu. Segons ha pogut saber l'ACN de fonts properes a la investigació, Tomàs hauria fet ús de l'app bancària de la víctima per efectuar transferències i subscriure crèdits a nom de la víctima entre el 29 de setembre i el 6 d'octubre.
El regidor gandesà, cap de llista del PP a les últimes eleccions i suport essencial del govern municipal de Junts al consistori, ha negat les acusacions i ha assegurat que tant ell com el seu amic han estat víctimes d'una estafa en una operació de compra de criptomonedes a una empresa estrangera.
Segons la denúncia presentada per l'amic davant dels Mossos, Tomàs el va trobar pel carrer el 29 de setembre i li va demanar que li deixés 2.200 euros per poder rebre un ingrés de 30.000 euros al seu compte corrent, prometent-li que li retornaria els diners a l'endemà. Des de casa del denunciant, van accedir a l'app de banca digital d'aquest des d'on, amb l'ajuda d'una dona amb qui Tomàs va contactar per videoconferència, van fer tres transferències per un valor total de 2.200 euros a un compte del mateix Tomàs.
Posteriorment, i segons el mateix relat, el regidor hauria tornat a trobar-se amb el denunciant el dia 2 d'octubre a casa seva per, aparentment, tornar-li els diners. Novament, fent ús de l'app, a la qual li va garantir accés la víctima, que va assegurar desconèixer com funcionava, Tomàs hauria fent novament diverses transferències i abonaments des de la targeta de crèdit. També hauria contractat un préstec preconcedit per valor de 23.000 euros que hauria derivat en part a un compte seu i al d'un altre home.
El regidor s'hauria reunit amb el seu amic una tercera vegada, el dia 3 d'octubre. Aquest li hauria deixat de nou l'app bancària per recuperar els diners però hauria detectat que alguna cosa no anava bé i que podria tenir problemes. De fet, va declarar que va adonar-se de la magnitud del cas quan va veure que li faltaven 5.500 euros que li quedaven al compte i no poder comprar medicaments a la farmàcia amb la targeta bancària.
Després d'intentar contactar amb el regidor perquè li tornés els diners, van mantenir una última trobada el 6 d'octubre, on van efectuar dues transferències més per valor d'uns 1.200 euros. El dia 10 d'octubre, el banc va informar el denunciant del préstec i les obligacions que representava.
En total, segons va denunciar davant dels Mossos, es van transferir 30.238 euros, entre el 29 de setembre i el 6 d'octubre, a dos comptes diferents. Tomàs n'hauria rebut 9.478 i el titular de l'altre compte receptor, 20.760. Segons va denunciar la víctima, en cap cas va donar-li consentiment per totes aquests operacions i acusa el regidor d'enganyar-lo utilitzant la confiança mútua que es tenien.
Compra de criptomonedes
Tomàs ha negat a l'ACN aquestes imputacions. Ha assegurat que tant ell com el seu amic participaven en una operació de compra de criptomonedes a una empresa estrangera -concretament de Lituània- i van resultar estafats. Segons ha precisat, se li va oferir al denunciant 1.000 euros a canvi d'avançar el pagament dels 2.200 euros transferits inicialment per obrir el moneder on havia de rebre les esmentades criptomonedes.
Segons sosté el regidor, en el moment de fer la primera transacció, una altra empresa aparentment del mateix sector s'hauria quedat el número de compte i les dades de l'amic amb els quals hauria efectuat la resta de transferències i contractació del crèdit. «No vaig rebre ni un euro», ha assegurat, tot negant haver utilitzat l'app bancària més enllà de la primera vegada.
L'operació de compra, segons ha concretat, s'havia de demorar durant quinze dies i ascendia a 39.000 euros dels quals, assegura, només n'ha recuperat 7.000. «Jo també he estat estafat», ha insistit. Pels volts del mateix 6 d'octubre, ha explicat, va presentar denúncia pels fets davant la Guàrdia Civil de Gandesa. Atribueix la denúncia del seu amic a qüestions familiars.
Poques hores després de ser detingut el dia 16 passat, els Mossos van posar el regidor a disposició del jutge de Gandesa, que l'ha deixat en llibertat amb càrrecs i l'obligació de comparèixer al jutjat mensualment com a investigat en una causa oberta per estafa, segons han confirmat a l'ACN fonts del TSJC.