Cultura
Veïns de Prat de Comte reforcen la tradició vinculada als destil·lats a la 22a Festa de l'Aiguardent
Famílies del poble obren casa seva per oferir degustacions d'un beuratge del qual en fan una vintena de varietats
Unes setze famílies de Prat de Comte obren casa seva durant un cap de setmana amb motiu de la Festa de l'Aiguardent. Les degustacions i demostracions de destil·lacions i pastes dolces marquen l'esdeveniment, que celebra enguany 22 edicions.
Aquesta és l'única ocasió de l'any en què els veïns donen a conèixer les varietats que elaboren d'aquest beuratge, que va marcar tant l'economia local com comarcal anys enrere. Així, a banda d'aiguardent d'herbes, crema o torrat, també es pot tastar aiguardent de cafè, flor d'ametller o d'oliva.
Una seixantena de paradetes de productes locals completen una programació cultural amb jocs infantils, exposicions i música amb què l'organització preveu atreure uns 4.000 visitants fins diumenge.
Els carrers del nucli de Prat de Comte s'omplen aquest cap de setmana de visitants que, got en mà, recorren els baixos de les cases on ofereixen aiguardent i pastes tradicionals. Un dolç recorregut que s'ha convertit en un dels principals atractius de la Festa de l'Aiguardent.
Així ho ha assenyalat l'alcalde Miquel Trilla, qui ha assenyalat que la «generositat» dels habitants per obrir casa seva és una de les claus d'èxit d'aquesta festa. Enguany són setze les famílies participants, que converteixen el nucli del poble en cellers, sales d'exposicions i de degustacions d'aiguardent.
L'esdeveniment busca reviure un capítol de la història marcat per tot allò que envolta la destil·leria i que va quedar truncat un segle enrere després d'un incendi en un dels immobles del poble on s'elaboraven aquests beuratges. Amb la voluntat de no oblidar aquest passat, la Festa de l'Aiguardent programa en un cap de setmana una sèrie d'activitats per donar a conèixer aquest beuratge i fer partícip als veïns del poble.
Una vintena de varietats
Pel que fa a les varietats d'aiguardent, les més habituals són la crema, les herbes o el torrat, si bé els més innovadors opten per fer aiguardent de cafè, oliva, poma verda, flor d'ametller, torró, cirera o xocolata. Els productors amateurs calculen que al poble s'han arribat a fer una vintena de varietats diferents.
Alguns dels veïns opten per fer una varietat única cada any, que només es pot tastar a cada edició. Per un preu de deu euros, els visitants poden adquirir diverses degustacions que poden tastar en un got de ceràmica fet per a l'ocasió. Alhora, s'acompanya cada glop amb pastes dolces fetes per veïnes del municipi.
Ara bé, de tots els aiguardents que es poden tastar, només se'n comercialitza un; es tracta del que encomana el consistori i que s'elabora en una destil·leria de Galícia. Malgrat que el procés es fa lluny de casa, la mescla i els ingredients són escollits des d'aquest municipi de la Terra Alta. Concretament, encarreguen aiguardent de crema, torrat i herbes.
D'altra banda, la 22a edició de la festa ha crescut pel que fa a firaires de productes locals. Si l'any passat n'eren una trentena, en aquesta ocasió superen les seixanta parades que s'han repartit pels carrers del centre del poble. Amb tot, l'organització calcula que si les condicions meteorològiques respecten el cap de setmana, la festa atraurà uns 4.000 visitants.