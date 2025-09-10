Societat
El retorn de la pluja permet recuperar les vinyes de les DO Montsant i Terra Alta en una verema més voluminosa
El pes del mercat català i la diversificació en l'exportació permeten esmorteir els aranzels als EEUU
Les pluges de la primavera han permès que les vinyes de la DO Montsant i DO Terra Alta hagin recuperat bona part de la productivitat que havien perdut a causa de la sequera. La verema d'enguany serà millor que les darreres però no s'arribarà a màxims. A la Terra Alta quedaran per sota dels 40 milions de quilos de raïm d'un any normal, mentre que al Montsant confien arribar als 7 milions.
Els viticultors busquen adaptar-se al canvi climàtic i l'aposta per les varietats autòctones com la garnatxa els dona bon resultat, tant a nivell de producció com de qualitat, que enguany tornarà a ser molt alta. El pes del mercat català i la diversificació en l'exportació permetran esmorteir els aranzels als EEUU.
Després de dos anys patint un greu estrès hídric, les vinyes de la DO Terra Alta i la DO Montsant comencen a donar aquesta campanya signes clars de recuperació. És una de les notícies positives de la campanya de la verema, que va arrencar entre principis i mitjans d'agost als municipis de les dues DO. Com ja és habitual, es va començar amb les varietats blanques primerenques.
A la Terra Alta han continuat amb la garnatxa blanca, el gran buc insígnia de la producció vitivinícola de la comarca, mentre que al Montsant el gruix de la producció el protagonitzen les varietats negres tradicionals, com són la garnatxa i la carinyena.
"El gran titular d'aquesta campanya és la recuperació de les vinyes", proclama el secretari del Consell Regulador de la DO Terra Alta, Jordi Rius. Calcula que s'acabaran portant als cellers 33-34 milions de quilos de raïm en total. Una xifra que encara queda per sota dels 38-40 milions de producció mitjana habitual, però significativament molt millor que els 29,5 milions de quilos de l'any passat.
Al Montsant esperen "un any pràcticament normal" en volum, tal com explica Joan Asens, membre de la junta de la DO. "Potser arribarem als 7 milions de quilos, dels quals uns 500.000 o 600.000 seran de blanc", fet que es traduirà globalment en uns 6 milions d'ampolles, manifesta.