Energia
A informació pública l'ampliació de dos parcs eòlics de Gandesa i Batea
El grup Finerge Renewables Spain ETVE projecta quatre nous aerogeneradors amb una potència de 5.500 kW
L'Àrea d'Indústria i Energia de la Subdelegació del govern espanyol a Tarragona ha sotmès a informació pública el projecte d'ampliació dels parcs eòlics Torre Madrina i Coll del Moro, situats als termes de Batea i Gandesa (Terra Alta).
El Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) ha publicat aquest dimarts l'anunci de la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i de la declaració d'impacte ambiental del grup Finerge Renewables Spain ETVE, empresa a la qual pertanyen les dues plantes.
Amb l'ampliació es projecten dos aerogeneradors a cada un dels parcs. Els molins són del model Vestas V150-5.5 i tenen una potència unitària de 5.500 kW, una altura de rodeta de 105 metres i diàmetre de rotor de 150 metres.
El parc Eòlic de Torre Madrina, S.L.U. i el parc Eòlic de Coll del Moro, S.L.U., que pertanyen al grup Finerge Renewables Spain ETVE, S.A.U., amb domicili social a Madrid, han demanat l'autorització administrativa prèvia i declaració d'impacte ambiental del projecte PEol-985 AC per ampliar les dues plantes que tenen una potència instal·lada total de 22 MW, així com les seves infraestructures d'evacuació. El parc eòlic de Coll del Moro, S.L.U. actua com a representant únic de les dues societats mercantils.
L'òrgan competent per resoldre l'autorització administrativa prèvia és la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. En el cas de la declaració d'impacte ambiental és la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del mateix ministeri.
El pressupost d'ampliació del Torre Madrina i la seva línia d'evacuació a 30 kV és de 7.774.291,79 euros mentre que el del Coll del Moro suma 7.923.753,92 euros. Pel que fa a l'ampliació de la subestació de tots dos parcs s'enfila a 208.664,04 euros.