Energia
Tramiten la instal·lació d'una central solar hibridada amb el parc eòlic Vilalba dels Arcs
El projecte preveu instal·lar més de 19.000 panells solars entre els aerogeneradors i aprofitar infraestructures
La promotora del parc eòlic de Vilalba dels Arcs (Terra Alta) tramita la instal·lació d'una central solar fotovoltaica de 10 MW de potència i 19.096 panells als terrenys existents entre els aerogeneradors i aprofitant les infraestructures d'evacuació ja construïdes.
Es tracta d'un projecte de central solar hibridada amb un parc eòlic que ja es troba en funcionament. A banda del terme municipal de Vilalba dels Arcs, la instal·lació afectaria també terrenys del veí municipi de Corbera d'Ebre. Segons el promotor, té un pressupost de 5,22 milions d'euros.
El Departament de Territori ha sotmès a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, la de construcció, del projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable i d'avaluació ambiental de la central, batejada pel promotor com a Hibridació Vilalba dels Arcs.