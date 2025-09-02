Energia
Sol·liciten ampliar dos parcs eòlics a la Terra Alta amb nous aerogeneradors de més de 100 metres d'alçada
La inversió conjunta de l'empresa promotora superaria els 16 milions d'euros
L'empresa Finerge Renewables Spain ha sol·licitat l'ampliació de dos parcs eòlics que té a Batea i Gandesa (Terra Alta), segons publica aquest dimarts el BOE. Es tracta del parc Torre Madrina i el de Coll del Moro, que arribarien cadascun als 11 MW de potència. Seria a partir d'instal·lar dos nous aerogeneradors, de més de 100 metres d'alçada, a cadascun dels parcs.
També caldria construir noves infraestructures d'evacuació elèctrica. Així, en el cas del parc eòlic Torre Madrina la inversió estimada seria de quasi 8 milions d'euros; mentre que al de Coll del Moro s'enfilaria fins gairebé els 8,2 milions. El projecte s'ha sotmès a informació pública i inclou la sol·licitud d'autorització administrativa i la declaració d'impacte ambiental.