Successos
Els Bombers donen per controlat un foc d'alta intensitat al voral de l'N-420 a la Fatarella
El foc de camps d'ametllers s'ha aturat abans que arribés a una zona forestal
Els Bombers donen per controlat un foc d'alta intensitat que cremava al voral de l'N-420 a la Fatarella (Terra Alta). El cos hi ha desplaçat 12 dotacions terrestres i una unitat aèria després de rebre l'avís.
A les 11.31 hores el foc cremava un camp d'ametllers al voral de la carretera, però s'ha aconseguit aturar abans que arribés a una zona forestal i s'ha donat per estabilitzat a les 12.08 h. A les 12.15h ja s'ha donat per controlat i s'han retirat tres dotacions de les tretze activades.