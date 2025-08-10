Cultura
El festival in-FCTA clou la novena edició refermant l'arrelament a la Terra Alta
El certamen premia l'obra 'Cura Sana' com a millor curtmetratge i millor direcció
El festival in-FCTA ha tancat la novena edició refermant l'arrelament a la Terra Alta aquest dissabte amb la gala de cloenda a Bot. L'obra 'Cura Sana', de la directora Lucía G. Romero, s'ha emportat el premi a millor curtmetratge i millor direcció en la categoria professional del concurs, mentre que el premi al millor guió i el del públic ha estat per a 'Blava terra' de Marine Auclair.
Tot plegat en una edició en què el certamen ha obert la mirada a nous horitzons i ha estrenat una secció internacional. En aquest sentit, s'ha seleccionat l'obra de Puerto Rico 'Arranca', de la directora Liliana Molina. Amb tot, el festival comença a caminar cap a la pròxima edició, quan celebrarà deu anys de vida.
Enguany la programació ha inclòs 58 projeccions, tallers i creacions comunitàries al municipi de Bot. L'apunt final s'ha posat aquest dissabte a la nit amb la gala de cloenda, on s'han donat a conèixer els guanyadors d'aquesta edició.
Entre altres, Roser Rendon s'ha emportat el premi a la millor Actriu pel seu paper a 'Cura Sana', mentre que l'actor Nacho Sánchez ha estat reconegut com a millor actor per la seva interpretació a 'Una cabeza en la pared'.
A la secció Highland, ' Il Capo di Dio' de Miquel Bladé ha estat reconegut com el millor curtmetratge i 'Un foraster sense por' de Gregor Moreno ha estat guardonat amb Lo Fato del públic.
Pel que fa a la secció dedicada a nous talents, ' Instruccions per a ser un nen assenyat' d'Albert Aymar ha rebut el premi Lo Fato In-FCTA Talent i 'Baile con la Muerte' de Carlota Massó, Lo Fato in-FCTA FEM.