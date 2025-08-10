Diari Més

Cultura

El festival in-FCTA clou la novena edició refermant l'arrelament a la Terra Alta

El certamen premia l'obra 'Cura Sana' com a millor curtmetratge i millor direcció

Els premiats en la 9a edició del Festival de Cinema de la Terra Alta, in-FCTA

Els premiats en la 9a edició del Festival de Cinema de la Terra Alta, in-FCTA

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

El festival in-FCTA ha tancat la novena edició refermant l'arrelament a la Terra Alta aquest dissabte amb la gala de cloenda a Bot. L'obra 'Cura Sana', de la directora Lucía G. Romero, s'ha emportat el premi a millor curtmetratge i millor direcció en la categoria professional del concurs, mentre que el premi al millor guió i el del públic ha estat per a 'Blava terra' de Marine Auclair.

Tot plegat en una edició en què el certamen ha obert la mirada a nous horitzons i ha estrenat una secció internacional. En aquest sentit, s'ha seleccionat l'obra de Puerto Rico 'Arranca', de la directora Liliana Molina. Amb tot, el festival comença a caminar cap a la pròxima edició, quan celebrarà deu anys de vida.

Enguany la programació ha inclòs 58 projeccions, tallers i creacions comunitàries al municipi de Bot. L'apunt final s'ha posat aquest dissabte a la nit amb la gala de cloenda, on s'han donat a conèixer els guanyadors d'aquesta edició. 

Entre altres, Roser Rendon s'ha emportat el premi a la millor Actriu pel seu paper a 'Cura Sana', mentre que l'actor Nacho Sánchez ha estat reconegut com a millor actor per la seva interpretació a 'Una cabeza en la pared'. 

A la secció Highland, ' Il Capo di Dio' de Miquel Bladé ha estat reconegut com el millor curtmetratge i 'Un foraster sense por' de Gregor Moreno ha estat guardonat amb Lo Fato del públic. 

Pel que fa a la secció dedicada a nous talents, ' Instruccions per a ser un nen assenyat' d'Albert Aymar ha rebut el premi Lo Fato In-FCTA Talent i 'Baile con la Muerte' de Carlota Massó, Lo Fato in-FCTA FEM.

Una dona entra al cinema de Bot durant un dels tallers de l'In-FCTA

Una dona entra al cinema de Bot durant un dels tallers de l'In-FCTAACN

Premi a la Millor Direcció al Festival de Cinema de la Terra Alta, in-FCTA

Premi a la Millor Direcció al Festival de Cinema de la Terra Alta, in-FCTAACN

Taller de so cinematogràfic inclòs al programa d'In-FCTA

Taller de so cinematogràfic inclòs al programa d'In-FCTAACN

Premi del Públic al Festival de Cinema de la Terra Alta, in-FCTA

Premi del Públic al Festival de Cinema de la Terra Alta, in-FCTAACN

El responsable del cinema de Bot, Josep Mulero, amb un dels projectors antics de l'equipament cultural

El responsable del cinema de Bot, Josep Mulero, amb un dels projectors antics de l'equipament culturalACN

Premi a la Millor Actriu al Festival de Cinema de la Terra Alta, in-FCTA

Premi a la Millor Actriu al Festival de Cinema de la Terra Alta, in-FCTAACN

Premi al Millor Curtmetratge al Festival de Cinema de la Terra Alta, in-FCTA

Premi al Millor Curtmetratge al Festival de Cinema de la Terra Alta, in-FCTAACN

El responsable del cinema de Bot, Josep Mulero, mostra un dels projectors antics de l'equipament cultural

El responsable del cinema de Bot, Josep Mulero, mostra un dels projectors antics de l'equipament culturalACN

Premi al Millor Curtmetratge al Festival de Cinema de la Terra Alta, in-FCTA

Premi al Millor Curtmetratge al Festival de Cinema de la Terra Alta, in-FCTAACN

Un home mostra un micròfon de corbata i uns auriculars durant el taller de so cinematogràfic inclòs al programa d'In-FCTA

Un home mostra un micròfon de corbata i uns auriculars durant el taller de so cinematogràfic inclòs al programa d'In-FCTAACN

tracking