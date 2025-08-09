Cultura
La Biennal d’Art dels Drets Humans arriba a Corbera d’Ebre amb una mostra sobre justícia
La presumpció d'innocència i la denúncia de la injustícia davant acusacions falses marquen la vuitena edició de la mostra
L'església Vella de Corbera d'Ebre es referma com a símbol de pau amb la instal·lació de la Biennal d'Art sobre els Drets Humans, que enguany arriba a la vuitena edició. En aquesta ocasió són una trentena les obres que reflexionen sobre dos dels articles inclosos en la declaració, concretament els vinculats a la presumpció d'innocència i la denúncia de la injustícia davant acusacions falses.
Escultures, pintures i fotografies omplen l'espai en una mostra que té per objectiu conscienciar a la població que la visiti. «Quan hi ha desgràcies, el passat i el present van de la mà. En trenta anys, aquesta exposició també podria ser-hi perquè no canvia res», ha alertat el comissari Josep Canyadas. La mostra es podrà visitar fins l'11 de setembre.
El patiment associat a les guerres, l'abast que tenen en les vides de la ciutadania les decisions que prenen líders mundials, les conseqüències dels conflictes bèl·lics per a la població civil o els efectes de les interaccions a les xarxes socials són alguns dels conceptes que es desprenen de la trentena d'obres artístiques que s'exposen a l'església del Poble Vell de Corbera d'Ebre.
L'espai, que va ser bombardejat per complet durant la guerra civil espanyola, es referma com un símbol de pau amb iniciatives com la Biennal d'Art dels Drets Humans, que fa nou anys que se celebra. «Que al cap de tots aquests anys, es pugui donar un missatge de pau i de la no repetició, és el que ens fa pensar que val la pena fer-ho», ha assenyalat el comissari Josep Canyadas.
En cada ocasió, la Biennal escull dos articles inclosos en la declaració dels Drets Humans per guiar als artistes que volen prendre part de la proposta. En la vuitena edició, els articles escollits han estat l'11 i el 12, vinculats a la presumpció d'innocència i a la denúncia de la injustícia davant les acusacions falses.
A partir d'aquests dos elements, una trentena d'artistes han treballat en els seus processos creatius i han elaborat obres pensades per a ser exposades en aquest indret. Enguany, les disciplines i tècniques artístiques són variades i es plasmen en escultures, pintures i fotografies, principalment.
Recorregut lliure
Amb un recorregut lliure, els visitants poden observar els missatges que desprenen totes i cadascuna de les obres que conformen la mostra on han participat artistes nacionals i internacionals. Si bé es promou que els assistents treguin les seves pròpies conclusions, l'objectiu és la conscienciació envers les conseqüències negatives que impliquen les guerres a tot el món.
«La realitat és contundent. Des que vaig néixer, ja hi havia guerres i em moriré que hi haurà injustícies arreu, és la condició humana. Ara, el que es pretén és que hi hagi una conscienciació de moltíssima gent -que hi és, només faltaria- perquè tot plegat es reverteixi una mica», ha relatat Canyadas. L'exposició es pot visitar de forma gratuïta els matins de dilluns a diumenge de 10 hores a 14 hores i les tardes de dimarts a dissabte de les 15:30 hores a les 17:30 hores.
La vuitena Biennal d'Art dels Drets Humans coincideix amb el trentè aniversari de l'Abecedari de la Llibertat, un monument a la pau conformat per 28 obres col·lectives. Davant l'efemèride, Canyadas ha instat a les administracions competents la necessitat d'invertir en el manteniment tant d'aquest conjunt artístic com per la conservació de tot el Poble Vell, per preservar l'espai de forma digna.