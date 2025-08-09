Successos
Un incendi calcina una autocaravana i vegetació a Batea
El foc, controlat en poc més d’una hora, ha afectat 2.400 m² de vegetació i no ha causat ferits
Aquest dissabte a la tarda, una autocaravana ha cremat enmig d’una zona de vegetació al Camí de Pinyeres, al terme municipal de Batea.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 15.39 h i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat set dotacions terrestres, entre les quals efectius del Grup Especialitzat en Actuacions Forestals (GRAF).
L’incendi, que ha afectat completament el vehicle i uns 2.400 metres quadrats de vegetació segons els Bombers de la Generalitat, ha estat controlat a les 16.50 h i ja està extingit.
Durant les tasques de rematada, els equips han utilitzat càmeres tèrmiques per localitzar i apagar punts calents a la zona. No s’ha registrat cap persona ferida.