Un xoc a l'N-420 a la Fatarella acaba amb 3 ferits, dos cotxes cremats i un incendi de vegetació

A causa de l'accident la via es troba tallada a la circulació des de les 11.30 hores

Imatge dels vehicles implicats en l'accident de la Fatarella, dos d'ells cremats.

Tres conductors han resultat ferits lleus en un accident múltiple amb tres turismes implicats a l'N-420 a la Fatarella (Terra Alta). L'avís de l'accident s'ha rebut a les 11.30 al punt quilomètric 812.

Els Bombers de la Generalitat han enviat sis dotacions terrestres. Com a conseqüència de la topada els vehicles han quedat al voral de la via i dos d'ells han cremat. El foc s'ha propagat a la vegetació dels marges de l'N-420. Finalment han cremat uns 1.000 metres quadrats de matolls.

El foc dels vehicles s'ha propagat a la vegetació dels marges.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha mobilizat fins a la zona i ha atès als tres conductors, que han resultat ferits lleus. La via es troba tallada a la circulació en ambdós sentits.

