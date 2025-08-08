Successos
Un xoc a l'N-420 a la Fatarella acaba amb 3 ferits, dos cotxes cremats i un incendi de vegetació
A causa de l'accident la via es troba tallada a la circulació des de les 11.30 hores
Tres conductors han resultat ferits lleus en un accident múltiple amb tres turismes implicats a l'N-420 a la Fatarella (Terra Alta). L'avís de l'accident s'ha rebut a les 11.30 al punt quilomètric 812.
Els Bombers de la Generalitat han enviat sis dotacions terrestres. Com a conseqüència de la topada els vehicles han quedat al voral de la via i dos d'ells han cremat. El foc s'ha propagat a la vegetació dels marges de l'N-420. Finalment han cremat uns 1.000 metres quadrats de matolls.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha mobilizat fins a la zona i ha atès als tres conductors, que han resultat ferits lleus. La via es troba tallada a la circulació en ambdós sentits.