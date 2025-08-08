Terra Alta
Horta reclama limitar l'accés a l'espai de bany de les Olles i acabar amb la massificació
L'alcalde demana més implicació a les administracions supramunicipals i incrementar els controls de seguretat
L'Ajuntament d'Horta de Sant Joan (Terra Alta) reclama a la Diputació de Tarragona i a la Generalitat que els ajudi a ordenar i gestionar l'espai natural de les Olles, una zona de bany del riu Canaletes. L'alcalde Jordi Martin proposa fer «un pla conjunt» i un estudi per delimitar «la capacitat de visitants i de vehicles» que pot absorbir la zona, davant el desbordament i col·lapse que es viu aquest estiu.
Mentre que l'any passat només es va superar el centenar de visitants el dia 15 d'agost, enguany se supera aquesta xifra constantment, des d'abans de Sant Joan. En alguna jornada s'ha arribat a superar les 300 persones i els 70 vehicles. «Tenim un problema perquè el turisme està sobresaturant l'espai», ha denunciat Martin.
La massificació de les Olles d'Horta aquest estiu és conseqüència del bon estat de les masses d'aigua a la zona -després d'estius anteriors amb sequera extrema -. Però la pressió turística que pateix la zona de bany, que és un espai protegit per la Xarxa Natura 2000, deriva sobretot de la regulació d'altres espais i gorgs que s'ha fet a les Terres de l'Ebre i també a les comarques del Camp de Tarragona, des de la pandèmia.
Horta de Sant Joan ja regula l'espai de bany dels Estrets, als Ports, com també fa per la seva part la població d'Arnes. S'ha de pagar 5 euros diaris per aparcar dins dels espais habilitats i això permet regular l'accés per part dels informadors ambientals. En el cas del Ventador i la zona de barranquisme del Canaletes, el preu s'eleva a 20 euros. Tot i que està sobre la taula, la regulació de l'espai de les Olles no s'ha pogut dur a terme i la zona està sobresaturada i massificada aquest estiu.
El consistori ha fet una denúncia pública de la situació i exigeix ajuda a les administracions supramunicipals. «Som un municipi petit i demanem bàsicament un pla conjunt entre les institucions, com podria ser la Generalitat i la Diputació, i també els cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra i Agents Rurals, per poder fer un ordenament i una gestió de l'espai natural», ha explicat l'alcalde Jordi Martin. «El turisme, que va molt bé per al poble, si es concentra en un únic espai natural tan feble com pot ser el riu Canaletes, ens està generant un problema molt gran», ha alertat el batlle.
Incivisme, brutícia i inseguretat
Fa dos anys els cossos d'emergències no van poder accedir a les Olles per atendre un ferit greu, perquè hi havia vehicles aparcats a banda i banda del camí. Des de llavors, l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan ha col·locat senyals que prohibeixen aparcar a un dels costats de la via. Aquest dijous al matí, un d'aquests senyals ha aparegut arrancat i llançat entre la vegetació i al seu lloc hi han deixat una bossa d'escombraries amb restes de botelles -de plàstic i de vidre-, roba de bany i altres residus.
Aquest és només el darrer exemple de l'incivisme que pateix la zona. L'alcalde d'Horta lamenta que el turista que visita les Olles des de la pandèmia busca un lloc per passar el dia sense pagar, però «és poc respectuós en l'espai natural al qual estan visitant».
Durant un temps, els ajuntaments d'Horta i Bot recollien aquestes escombraries, però l'acumulació de bosses era contraproduent per a l'espai natural. Els cartells informatius i la pedagogia que no es cansa de fer la informadora ambiental de la zona no evita trobar plàstics, vidres, llaunes, burilles de tabac i altres residus entre roques i arbustos, tot i que els visitants s'han d'endur la brossa que generen cap a casa.
L'increment desmesurat de visitants també ha fet augmentar comportaments prohibits com portar gossos deslligats, escoltar música a volums alts, fer festes nocturnes, aparcar les autocaravanes i furgonetes camperitzades. La massificació també té un risc en cas d'incendi o d'emergència perquè l'evacuació de la zona no seria fàcil i fins i tot impossible amb l'actual volum de visitants. Amb el pla Alfa activat al màxim nivell, els Agents Rurals han detectat restes de fogueres.
Aparcaments regulats
Una de les propostes de l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan és tenir dues zones d'aparcament regulat, una segona a l'entrada a les Olles pel terme municipal de Bot. De moment, els Mossos d'Esquadra sancionen els vehicles mal estacionats i des del consistori també es demana reforçar aquest control i vigilància davant la situació de col·lapse d'aquest estiu.