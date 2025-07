Una persona mor d’una aturada cardiorespiratòria després de presenciar un atropellament a Gandesa

Imatge de l'420 en el seu pas per Gandesa.Google Maps

Una persona ha mort aquest dimarts per una aturada cardiorespiratòria després d'un atropellament de dos vianants a l'N-240, a l'altura de Gandesa, concretament a l'avinguda número 18 d'aquest municipi.

Segons han confirmat fonts del Servei Català de Trànsit, un turisme ha atropellat dues dones. Una d'elles es troba en estat crític i ha estat traslladada amb helicòpter fins a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. L'altra víctima està en estat de menys gravetat i s'ha derivat al centre hospitalari de Verge de la Cinta de Tortosa.

Segons Trànsit i els Mossos d'Esquadra, la persona difunta passava per aquesta via urbana quan s'ha produït l'accident i la mort no té cap relació amb l'atropellament.