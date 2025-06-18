Diari Més

La Casa Rural més espectacular de la Terra Alta: té una cascada privada i un entorn privilegiat

Un tiktok viral que presenta aquest preciós Molí acumula ja més de mig milió de visites

Imatge exterior d'aquesta casa rural.

Imatge exterior d'aquesta casa rural.Molí de Sotorres

Un vídeo viral a TikTok ha posat el focus en una joia rural a la Terra Alta. Es tracta del Molí de Sotorres, una antiga casa molí amb cascada pròpia i un entorn natural espectacular que ha captivat ja més de 600.000 persones a la xarxa social.

L’allotjament, situat a només 7 km d’Horta de Sant Joan —dels quals 4,5 km són de camí forestal—, s’ubica en plena natura dins del Parc Natural dels Ports. Amb capacitat per a 8 persones i alimentat exclusivament amb energia alternativa, el Molí ofereix una experiència d’allò més autèntica i sostenible. 

Imatge de la piscina de la Casa Rural.

Imatge de la piscina de la Casa Rural.Molí de Sotorres

Una casa amb història i encant

El Molí de Sotorres va ser un molí fariner en funcionament des del segle XII fins a mitjans del segle XX. Actualment, conserva els mecanismes originals restaurats i es distribueix en tres plantes: una sala amb cuina, menjador i llar de foc, diverses habitacions amb vistes, banys complets i una planta inferior amb barbacoa, taula llarga i molt de caràcter.

L’espai més fotografiat? La cascada que cau just al costat de la casa. Una vista que sembla treta d’un conte i que ha convertit aquest allotjament en un dels més desitjats per a una escapada rural a les Terres de l’Ebre.

Imatge de la casa rural.

Imatge de la casa rural.Molí de Sotorres

Preus per temporada

  • Alta (29 juny – 31 agost): 1900 €/setmana
  • Mitja (1 – 29 juny): 1800 €/setmana o 850 €/cap de setmana
  • Baixa (resta de l’any): 1650 €/setmana o 800 €/cap de setmana (+ 0,60 €/persona i dia d’impost turístic)
