Societat
La Casa Rural més espectacular de la Terra Alta: té una cascada privada i un entorn privilegiat
Un tiktok viral que presenta aquest preciós Molí acumula ja més de mig milió de visites
Un vídeo viral a TikTok ha posat el focus en una joia rural a la Terra Alta. Es tracta del Molí de Sotorres, una antiga casa molí amb cascada pròpia i un entorn natural espectacular que ha captivat ja més de 600.000 persones a la xarxa social.
L’allotjament, situat a només 7 km d’Horta de Sant Joan —dels quals 4,5 km són de camí forestal—, s’ubica en plena natura dins del Parc Natural dels Ports. Amb capacitat per a 8 persones i alimentat exclusivament amb energia alternativa, el Molí ofereix una experiència d’allò més autèntica i sostenible.
Una casa amb història i encant
El Molí de Sotorres va ser un molí fariner en funcionament des del segle XII fins a mitjans del segle XX. Actualment, conserva els mecanismes originals restaurats i es distribueix en tres plantes: una sala amb cuina, menjador i llar de foc, diverses habitacions amb vistes, banys complets i una planta inferior amb barbacoa, taula llarga i molt de caràcter.
L’espai més fotografiat? La cascada que cau just al costat de la casa. Una vista que sembla treta d’un conte i que ha convertit aquest allotjament en un dels més desitjats per a una escapada rural a les Terres de l’Ebre.
Preus per temporada
- Alta (29 juny – 31 agost): 1900 €/setmana
- Mitja (1 – 29 juny): 1800 €/setmana o 850 €/cap de setmana
- Baixa (resta de l’any): 1650 €/setmana o 800 €/cap de setmana (+ 0,60 €/persona i dia d’impost turístic)