Successos
Dos menors ferits després de topar amb el seu patinet amb un cotxe a la Pobla de Massaluca
Els fets van passar a les 20.41 hores mentre circulaven per la TV-7231
Dos menors van resultar ferits diumenge al vespre després de patir un accident a la Pobla de Massaluca (Terra Alta). Segons informen els Bombers de la Generalitat, a les 20.41 hores es va produir un accident entre un patinet, on anaven els dos menors, i un 4x4 al punt quilomètric 20,6 de la TV-7231.
Com a conseqüència de la topada, els dos menors van patir fractures a les extremitats inferiors. Un d'ells va ser traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques fins a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb pronòstic greu. Mentre que l'altre en estat menys greu va ser enviat a l'Hospital de Móra.
Els Bombers van enviar tres dotacions terrestres que van fer una primera assistència sanitària fins que va arribar el SEM.