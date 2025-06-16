Diari Més

Successos

Una dona de 60 anys queda atrapada després de patir un accident a Horta de Sant Joan

Quatre dotacions de Bombers han treballat en la seva extracció

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.ACN

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest matí de dilluns en un accident de trànsit a Horta de Sant Joan. Els fets han passat a les 08.22 hores al camí dels Fresers, on un turisme ha bolcat en una zona de pins. Com a conseqüència, la conductora de 60 anys ha quedat atrapada a l'interior del vehicle. 

Els bombers s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i han realitzat tasques d'excarceració. Fins allí també s'ha desplaçat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que l'ha traslladat lleu a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

