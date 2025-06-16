Successos
Una dona de 60 anys queda atrapada després de patir un accident a Horta de Sant Joan
Quatre dotacions de Bombers han treballat en la seva extracció
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest matí de dilluns en un accident de trànsit a Horta de Sant Joan. Els fets han passat a les 08.22 hores al camí dels Fresers, on un turisme ha bolcat en una zona de pins. Com a conseqüència, la conductora de 60 anys ha quedat atrapada a l'interior del vehicle.
Els bombers s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i han realitzat tasques d'excarceració. Fins allí també s'ha desplaçat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que l'ha traslladat lleu a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.