Cedeix un mur de càrrega d'un edifici deshabitat a Móra la Nova

Els fets han passat a les cinc de la matinada a la plaça Catalunya

Imatge de la paretcol·lapsada a Móra la Nova.

Imatge de la paretcol·lapsada a Móra la Nova.Bombers

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada a Móra la Nova per un col·lapse en un edifici desahabitat. L'avís l'han rebut a les 05.10 hores i s'han desplaçat fins a la plaça Catalunya.

Allí han comprovat que ha cedit un mur de càrrega de l'edifici no habitat. A l'interior no hi havia ningú. Segons han expliquen els bombers, l'edifici afectat comparteix una paret mitjera amb un altre edifici, fet que si, finalment, cedís també es veuria afectat. Per aquest motiu s'ha desallotjat preventivament als veïns de l'edifici colindant a l'espera de la valoració de l'arquitecte municipal.

