Agricultura
La pedregada d’aquest dilluns danya una vintena d’hectàrees de camps de cirera a Corbera d’Ebre
Els pagesos demanaran que els danys s’incloguin en els ajuts de l’última tempesta de les comarques lleidatanes
La pedregada caiguda a la Ribera d’Ebre i la Terra Alta aquest dilluns a la tarda ha danyat una vintena d'hectàrees de camps de cirera al terme de Corbera d’Ebre. Segons el coordinador territorial de les Terres de l’Ebre d’Unió de Pagesos, Miquel Piñol, la tempesta ha fet «malbé» tota la producció d'aquest fruit a Corbera mentre que ha tingut afectacions mínimes en els cultius de vinya i ametlles d'aquestes comarques.
Per això, Piñol ha explicat que sol·licitaran al Departament d’Agricultura que se'ls inclogui en les ajudes anunciades arran de l'última pedregada a Ponent. «Demanarem que aquestes hectàrees de la Terra Alta també entrin dins de l'ordre d'ajuts per poder tenir una compensació com tindran els fruiters de Lleida», ha dit.