Meteorologia
Alerta per pluges intenses aquesta tarda a la Terra Alta i la Ribera d’Ebre
Es poden superar els 20 l/m2 en 30 minuts amb xàfecs que poden anar acompanyats de tempesta i localment de pedra i ratxes fortes de vent
Protecció Civil demana precaució per la previsió d’intensitat de pluges aquesta tarda i vespre a la meitat occidental de Catalunya, principalment a comarques del Pirineu i del Prepirineu i de les Terres de l’Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) avisa que es pot superar el llindar d’intensitat de pluja aquesta tarda i vespre, amb més de 20 l/m2 en 30 minuts.
Les comarques més afectades per les pluges són la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, al sud del territori, i la Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i l'Alt Urgell a la meitat nord-occidental. La distribució geogràfica del fenomen dins la zona avisada serà local, i els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra i ratxes fortes de vent.
Amb el pla Inuncat en fase d'Alerta, es demana molta prudència en les activitats a l’aire lliure i en la mobilitat. Protecció Civil recorda que és molt important que no es travessin rieres, barrancs, torrents ni cap zona inundable en general allà on plogui o on ja hi hagi acumulació d’aigua.