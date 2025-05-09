Diari Més

El Meteocat alerta de pedregades, fortes ratxes de vent i possibles tornados a la Terra Alta i la Ribera d’Ebre

El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís per temps violent amb perill alt aquest vespre

Imatge d'arxiu d'un tronado a les terres de l'Ebre

Pep Santos Alasà
Pep Santos Alasà

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent que afecta especialment les comarques de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre per a la tarda-vespre d’aquest divendres. 

Segons el comunicat, l’avís estarà vigent entre les 19:12 h i les 21:11 h (hora local), i preveu fenòmens meteorològics severs com la caiguda de pedra amb un diàmetre superior als 2 centímetres, ratxes de vent que poden superar els 25 m/s, així com la possibilitat d’esclafits, mànegues o fins i tot tornados.

El grau de perill assignat és de nivell 3 sobre 6, alerta taronja, considerat com a perill alt, fet que recomana extremar precaucions a la població i seguir atentament l’evolució de la situació a través dels canals oficials.

