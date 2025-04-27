Successos
Els Bombers eviten un incendi forestal a Corbera d'Ebre
Afortunadament, el foc, que ha iniciat en una barraca, no ha afectat la massa boscana
Aquest diumenge a la tarda, els Bombers de la Generalitat treballen en l'extinció d'un incendi a Corbera d'Ebre. L'avís l'han rebut a les 16.58 hores, alertant d'una columna de foc negre i dens a prop d'una zona forestal.
El cos s'ha mobilitzat immediatament fins al lloc dels fets amb cinc dotacions. Afortunadament, allà han pogut comprovar que les flames han començat en una barraca fora de la massa boscana i no han anat més enllà.
La Terra Alta és una de les comarques tarragonines que aquest diumenge es troben sota risc d'incendi forestal. Concretament, el perill és moderat. La situació és la mateixa al Montsià i al Baix Camp. En algunes zones del Baix Ebre el perill és alt.