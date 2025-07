Rescaten una dona ferida greu d'una cama mentre feia barranquisme a Horta de Sant Joan

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Bombers han fet onze rescats i recerques de persones al medi natural aquest dijous. Entre els casos més destacats, el cos d'emergències ha rescatat una persona ferida greu en una cama a Horta de Sant Joan (Terra Alta), una dona de 40 anys accidentada mentre feia barranquisme al barranc de Canaletes.

En un altre cas, un excursionista de 48 anys s'ha vist sorprès per una allau a Bellver de Cerdanya. Després de rescatar-lo ha estat traslladat amb ferides menys greus a l'hospital de Puigcerdà. Un esquiador de muntanya de 31 anys també ha estat rescatat després d'accidentar-se a la Tartera de la Canal Baridana, a Cavá (Alt Urgell). S'ha fet lesions menys greus a la cama esquerra i ha estat traslladat a l'hospital de la Seu d'Urgell.

Es tracta de tres dels onze rescats que els Bombers han fet aquest dijous, el primer dels quals ha tingut lloc cap a dos quarts d'onze del matí a Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat). Un ciclista de 61 anys s'ha accidentat quan baixava de Begues cap a Gavà, a la zona de Can Bori. Estava en una pista massa inclinada per a l'ambulància, i els Bombers l'han dut fins a un lloc on el SEM l'ha pogut recollir. L'han dut en estat lleu a l'hospital de Viladecans.