Gandesa reforça els valors naturals del balneari natural de la Fontcalda amb el nou Centre Natura

El nou Centre Natura de balneari natural de la Fontcalda de Gandesa es va inaugurar a final d'any, però és amb la campanya turística que comença per Setmana Santa que s'obre amb periodicitat. L'espai és gestionat per l'associació ambientalista l'Aube, que l'ha dissenyat amb l'objectiu de «reforçar els valors naturals de la Fontcalda».

Al centre s'hi ha reproduït «un tros del Canaletes», una de les «olles» del riu envoltada per reproduccions a mida real d'espècies autòctones protegides, com la cabra ibèrica o l'àguila cuabarrada. El Centre Natura no s'oblida d'explicar la història social i religiosa de l'entorn de la Fontcalda i l'Aube també ofereix rutes i tallers d'educació ambiental entorn de la zona d'aigües termals.

L'alcalde de Gandesa, Carles Luz, ha explicat que el projecte del Centre Natura neix del programa de millora de gestió forestal que el consistori té en marxa des de 2011. A més de la neteja els boscos, del pasturatge a Pàndols i Cavalls i l'Espai Test per incentivar la formació de nous pastors, i del centre calor que abasteix els equipaments educatius municipals amb una caldera d'estella, el projecte del Centre Natura s'ha creat «per reforçar aquesta aposta mediambiental, i fer la pedagogia de la preservació de l'entorn». A sobre de l'espai, l'Ajuntament de Gandesa hi construirà un alberg de joventut. El projecte està fet i es treballa per trobar el finançament.

El riu i la seva riquesa excepcional

Al Canaletes i el balneari natural de la Fontcalda hi ha diverses rutes, hi passa la Via Verda, s'estudien formacions geològiques de gran interès i es pot gaudir de punts d'observació d'ocells i fauna. Al riu han tornat les llúdrigues i l'alcalde Carles Luz remarca que això significa que hi ha «un entorn net, saludable i amb un ecosistema a preservar». Pere Josep Jiménez, director tècnic de l'Aube, descriu l'espai del Centre Natura com la simulació d'un riu temporal, «un espai que condueix» el visitant a través de la història de l'espai religiós i de la zona d'aigües termals del Canaletes.

«Hem reproduït l'espectacularitat de les olles i d'aquestes formacions geològiques tan característiques del riu», apunta. Al costat de la llúdriga, els crancs de riu, les herbes d'aigua, i altres elements de la maqueta hi ha les reproduccions a mida real d'altres espècies de la zona, com «l'espectacular» cabra salvatge d'1,70 metres, el voltor, el falcó peregrí, l'àguila cuabarrada i altres espècies emblemàtiques de l'entorn. «El centre és un complement perfecte a la visita de l'espai natura», ha afegit.

El Centre Natura està obert tots els dies de la Setmana Santa, durant el matí, i també s'obrirà a la campanya d'estiu amb el mateix horari, de juny a setembre, de dimarts a diumenge. L'Aube també ofereix visites programades, tallers de formació i experiencials.