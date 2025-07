El preciós espai natural de Tarragona amb cascades i basses d’aigües turqueses

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Ubicat al Parc Natural dels Ports, a Tarragona, els Estrets d'Arnes es presenta com una de les rutes més impressionants per als amants de la naturalesa i el senderisme. Aquest recorregut al llarg del riu Estrets ofereix una experiència única en travessar un congost envoltat de formacions rocoses vertiginoses, boscos i un paisatge muntanyós que captiva des del primer pas.

La ruta, d’unes dues hores de durada, és un camí lineal que segueix el curs del riu, travessant un laberint de penya-segats, barrancs i prats. Encara que el sender és fàcil de seguir, el que garanteix que és impossible perdre’s, el que realment fa especial a aquesta ruta són els salts d’aigua i les basses d’aigües turqueses que hi ha al llarg del recorregut. Això sí, el bany només està permès al Toll Blau, una preciosa bassa situada al final del recorregut.

Existeixen dues maneres d’arribar als Estrets d'Arnes. La primera opció és accedir directament des del mateix poble d'Arnes, fet que permet estar més a prop del Toll Blau. Aquesta és l’opció més recomanada si la intenció és gaudir del bany a les seves aigües turqueses. No obstant, cal tenir en compte que, quan s'arriba al Parc Natural, es cobra una tarifa per estacionar el vehicle.

La segona opció és començar des de l'Àrea Recreativa La Franqueta, un lloc ideal per fer una pausa abans de començar la caminada. Des d’aquí, l’estacionament és lliure, però cal caminar uns 3.5 km vorejant el riu Estrets per arribar fins al Toll Blau. Aquesta ruta és perfecta per fer una caminada una mica més llarga, gaudint de la bellesa de l’entorn natural.

Els Estrets d'Arnes, a més de la seva impressionant bellesa natural, ofereixen un entorn de pau i tranquil·litat. Aquest paratge, que abasta més de 450 hectàrees, és un dels racons més emblemàtics dels Ports. Al seu recorregut, el riu Estrets serpenteja de bassa en bassa, creant un escenari únic d’aigua i pedra. És el lloc ideal per desconnectar de la rutina i gaudir de la naturalesa en el seu estat més pur.